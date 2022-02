Pechino 2022: nuovo test antidoping con sangue secco

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - Il presidente dell'Agenzia mondiale antidoping (World Anti-Doping Agency o Wada) Witold Banka ha espresso la propria soddisfazione per l'impegno nella lotta al doping a Pechino 2022, dopo che è stato applicato per la prima volta il test Dbs (dried blood spot o a macchie di sangue secco) come metodo di routine ai Giochi.

In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Xinhua, Banka ha dichiarato che il nuovo metodo sarà utile per aumentare la capacità di testing e che "stiamo facendo di tutto per eliminare gli imbrogli dai Giochi perché resti sempre un festival dello sport".

Secondo la Wada il Dbs, sperimentato durante i Giochi di Tokyo e impiegato per l'uso di routine in tutto il programma di test per i Giochi di Pechino, presenta diversi vantaggi rispetto agli esami tradizionali e diventerà un importante complemento ai metodi già stabiliti.

"La Cina fa parte del gruppo che sta sviluppando il Dbs, insieme al Comitato olimpico internazionale, all'Agenzia antidoping degli Stati Uniti e ad altre organizzazioni in questo campo. Si ritiene che questa sarà una svolta nell'antidoping", ha commentato Banka.

"Il Dbs è più veloce e meno costoso, rendendo il programma antidoping di Pechino 2022 abbastanza completo, considerando anche i test condotti prima dei Giochi e gli esami casuali basati sulla valutazione del rischio", ha affermato Olivier Niggli, direttore generale della Wada. (SEGUE)