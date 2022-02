Pechino 2022: nuovo test antidoping con sangue secco (3)

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - "Grazie all'esperienza che deriva dal nostro passato da atleti, sappiamo il modo in cui siamo cresciuti e come durante quel periodo le persone che circondano gli atleti abbiano una grande influenza su di loro.

Per questo è importante educarli attraverso la comprensione dello sport pulito; in caso contrario, potrebbero scegliere una strada diversa", ha spiegato Yang.

Con un'efficace formazione antidoping e grazie alla collaborazione con le entità pertinenti, nonostante la pandemia di Covid-19, le cifre dei test si sono mantenute a un livello normale per tutto il 2021.

In particolare sono stati raccolti più di 24.000 campioni al mese nell'ultimo trimestre del 2021, mentre i test fuori competizione nello stesso anno sono rimasti a un livello significativamente maggiore rispetto al 2019, secondo la Wada.

Come recita il titolo del piano strategico 2020-2024 della Wada 'Leading Anti-Doping in a New Era' (Guidare l'antidoping in una nuova era), Banka ha concluso "è anche il nostro obiettivo da raggiungere. Il Covid-19 non ci ferma. L'antidoping non dorme mai". (XINHUA)