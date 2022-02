Pechino 2022: nuovo test antidoping con sangue secco (2)

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - "Il programma di test pre-Giochi a cui si sono sottoposti gli atleti prima di raggiungere Pechino è molto importante ed è il più grande mai adottato per le Olimpiadi, come numero di esami e organizzazioni coinvolte", ha aggiunto il direttore.

A Pechino 2022, è presente un team di osservatori indipendenti coordinato dalla Wada per monitorare le attività di testing e assicurarsi che il sistema di esami antidoping funzioni correttamente.

"Il programma indipendente è in corso dai Giochi di Sydney 2000 e il suo scopo è dare agli atleti e al pubblico la certezza che esiste un gruppo indipendente di persone in grado di garantire che tutto sia svolto secondo le regole. Dopo i Giochi verrà prodotto un rapporto che riassumerà quanto osservato", ha precisato Niggli.

La Wada sostiene una filosofia orientata agli atleti, considerando che Banka e il vicepresidente dell'agenzia Yang Yang sono entrambi ex atleti. "È molto bello e positivo che al vertice dell'organizzazione si trovino degli ex atleti. Abbiamo la stessa mentalità, lo stesso modo di pensare e lo stesso approccio al lavoro", ha osservato Banka. (SEGUE)