Pechino 2022: da Principe del ghiaccio a guerriero

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - È arrivato. È caduto. Ha conquistato.

Yuzuru Hanyu, soprannominato il 'Principe del ghiaccio', oggi ha assunto il ruolo di guerriero in quella che potrebbe essere la fine della sua storia alle Olimpiadi, anche se imperfetta.

Pattinando sulle note del brano giapponese 'Heaven and Earth', il due volte campione olimpico di pattinaggio di figura dopo pochi istanti dall'inizio del programma libero sapeva già che avrebbe perso il podio, in seguito alla caduta occorsa durante l'atterraggio del leggendario quadruplo Axel, un salto che sfida la gravità e che lui ha definito "il motivo principale per venire a Pechino".

Il 27enne giapponese ha continuato a pattinare dopo quanto accaduto, ma ha perso di nuovo l'equilibrio tentando un secondo salto, un quadruplo Salchow, mentre il pubblico del Capital Indoor Stadium si lasciava andare a un sospiro unanime di compassione.

Tuttavia, Hanyu si è scrollato di dosso gli errori e ha svolto alla perfezione il resto del programma, con una severa determinazione nei propri occhi.

Tenendo entrambe le braccia in alto e fissando il cielo per qualche istante, Hanyu si è fermato un momento a elaborare i propri sentimenti prima di inchinarsi davanti al pubblico riconoscente tra applausi scroscianti e acclamazioni.

In seguito si è chinato a toccare il ghiaccio, sussurrando "grazie" prima di lasciare la pista.

"Onestamente là fuori ho dato tutto quello che avevo. Non mi resta nient'altro da dare", ha commentato Hanyu con le lacrime agli occhi nella zona mista.

Il programma gli ha fatto guadagnare 188,06 punti a causa degli errori, un punteggio ben inferiore al suo record personale di 223,20 punti nel pattinaggio libero.

Due giorni fa, in una svolta sorprendente durante l'evento del programma breve, Hanyu ha sbagliato il suo quadruplo Salchow di apertura per un punteggio finale di 95,15 punti tutt'altro che stellare, piazzandosi all'ottavo posto assoluto.

Il campione in carica ha concluso il proprio viaggio olimpico in quarta posizione con un punteggio totale di 283,21 punti. I suoi compagni di squadra Yuma Kagiyama e Shoma Uno hanno conquistato le medaglie d'argento e di bronzo, mentre il pattinatore americano Nathan Chen si è aggiudicato il suo primo oro olimpico con l'impressionante punteggio di 332,60.

"Il risultato è deludente, naturalmente, ma penso di aver dato il massimo", ha affermato Hanyu, aggiungendo "non è stato facile. Molte cose mi passano per la testa quando penso a quello che ho provato".

PERCHÉ 4A? L'inseguimento persistente di Hanyu del quadruplo Axel, o '4A' è arrivato in seguito a una serie di lesioni che gli sono quasi costate la carriera.

Il giapponese non ha gareggiato a livello internazionale in questa stagione, dopo aver subito un infortunio ai legamenti della caviglia e un altro allo stesso piede, ma è tornato con forza a dicembre per rivendicare il suo sesto titolo nazionale.

Il pattinatore ha saltato l'evento di squadra iniziato il 4 febbraio e la cerimonia di apertura dello stesso giorno, nel tentativo apparente di concentrarsi sull'evento individuale.

Invece di giocare una carta sicura per assicurarsi una medaglia, Hanyu ha ripetuto che la sua "missione" a Pechino è realizzare il proprio sogno d'infanzia di eseguire con successo il '4A'.

Il salto, che richiede di girare quattro volte e mezzo in aria prima di atterrare su un piede, non è mai stato completato in modo pulito da nessun atleta nelle competizioni ufficiali e ancor meno alle Olimpiadi.

Hanyu si era avvicinato più di tutti all'impresa durante il campionato nazionale giapponese in dicembre. Tuttavia, il salto è stato declassato a causa dell'atterraggio su due piedi.

"Ho fatto il 4A molto meglio questa volta, ma non sono riuscito a realizzare il mio sogno di completarlo in queste Olimpiadi", ha spiegato, continuando "ho lavorato molto duramente per questo. Ho avuto la sensazione di esserci quasi riuscito, ma probabilmente non posso fare di più".

Per presentare uno spettacolo perfetto, Hanyu si è preparato per i Giochi del 2022 curando tutti i dettagli, dalla partecipazione al design della sua tuta da gara ricamata alla scelta della musica, oltre agli sforzi enormi in allenamento.

Utilizzando gli strumenti tradizionali giapponesi Koto, uno strumento a corde appartenente alla famiglia delle cetre, e Biwa, un liuto di legno a manico corto, la musica 'Heaven and Earth' presenta la storia di uno storico soldato giapponese in tempo di guerra.

"La performance di oggi riflette il titolo della mia musica", ha detto Hanyu, proseguendo "sono caduto sull'Axel, sono caduto sul Salchow, ma ho completato tutta la seconda parte.

L'importante è rialzarsi dopo essere caduti. Sono questi due errori che hanno reso la storia (di 'Heaven and Earth') più significativa".

Sulla piattaforma cinese Weibo, simile a Twitter, un commento sul '4A' di Hanyu che ha ricevuto oltre 120.000 Mi piace esprime la sensazione di molti: "Oggi, non punta a vincere la medaglia d'oro, ma a essere un pioniere che combatte senza sosta".

VINCITORE PER MOLTI Nato a Sendai, in Giappone, Hanyu ha iniziato a pattinare alla tenera età di quattro anni. I suoi genitori gli hanno dato il nome 'Yuzuru', che significa letteralmente una corda d'arco tesa, nella speranza che loro figlio fosse resiliente e restasse saldo davanti agli alti e bassi della vita.

Il giapponese è stato incoronato campione olimpico a Sochi nel 2014 e poi ha difeso il titolo con successo a PyeongChang 2018. Grazie a una perfetta combinazione di abilità, forza ed eleganza, si è guadagnato il soprannome di 'Principe del ghiaccio'.

La sua dedizione e la sua costanza gli hanno fatto guadagnare il rispetto degli atleti e degli appassionati di pattinaggio di tutto il mondo.

Il collega giapponese Shoma Uno, che è rimasto nell'ombra della lunga carriera di Hanyu, ha lodato il suo compatriota per aver sopportato la pressione della fama e del giudizio del pubblico.

"'Yuzu' è davvero una presenza impagabile", ha rivelato Uno, che ha vinto la medaglia di bronzo e ha aggiunto "porta un peso che nessuno di noi sarebbe in grado di sostenere e supera quella pressione ogni singolo giorno".

In Cina, la sua modestia, determinazione e diligenza lo hanno reso uno degli olimpionici più popolari a Pechino 2022. Molti che non avevano mai guardato il pattinaggio prima si sono innamorati di questo sport grazie a lui, indipendentemente dal suo successo e dalla sua nazionalità.

"Quando oggi è sceso in pista, era impossibile togliergli gli occhi di dosso", ha confessato all'agenzia di stampa Xinhua Liu Ling, un fan.

"Si è rialzato dopo le cadute, con uno sguardo così severo e determinato sul suo volto. Ha dominato la pista come un vero guerriero, un re".

Su Weibo, l'hashtag Hanyu ha attirato più di 5,4 miliardi di visualizzazioni finora, con quasi cinque milioni di commenti. Il suo selfie con la mascotte olimpica, il panda gigante Bing Dwen Dwen, è diventato un successo immediato con più di 30.000 Mi piace in due ore e molti utenti che hanno espresso il desiderio di inviargli in regalo un 'Dwen Dwen'.

"Il coraggio di innovare è più prezioso di qualsiasi medaglia", ha scritto un utente.

"Ci ha mostrato il coraggio di un grande atleta, sfruttando le sue azioni per esprimere lo spirito Olimpico di più veloci, più in alto, più forti e insieme", ha scritto un altro dei suoi follower, concludendo "questi sport, specialmente il pattinaggio, non conoscono limiti". (XINHUA)