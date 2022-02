Pechino 2022: da Principe del ghiaccio a guerriero

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - È arrivato. È caduto. Ha conquistato.

Yuzuru Hanyu, soprannominato il 'Principe del ghiaccio', oggi ha assunto il ruolo di guerriero in quella che potrebbe essere la fine della sua storia alle Olimpiadi, anche se imperfetta.

Pattinando sulle note del brano giapponese 'Heaven and Earth', il due volte campione olimpico di pattinaggio di figura dopo pochi istanti dall'inizio del programma libero sapeva già che avrebbe perso il podio, in seguito alla caduta occorsa durante l'atterraggio del leggendario quadruplo Axel, un salto che sfida la gravità e che lui ha definito "il motivo principale per venire a Pechino".

Il 27enne giapponese ha continuato a pattinare dopo quanto accaduto, ma ha perso di nuovo l'equilibrio tentando un secondo salto, un quadruplo Salchow, mentre il pubblico del Capital Indoor Stadium si lasciava andare a un sospiro unanime di compassione.

Tuttavia, Hanyu si è scrollato di dosso gli errori e ha svolto alla perfezione il resto del programma, con una severa determinazione nei propri occhi.

Tenendo entrambe le braccia in alto e fissando il cielo per qualche istante, Hanyu si è fermato un momento a elaborare i propri sentimenti prima di inchinarsi davanti al pubblico riconoscente tra applausi scroscianti e acclamazioni. (SEGUE)