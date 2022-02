Pechino 2022: da Principe del ghiaccio a guerriero (6)

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - In Cina, la sua modestia, determinazione e diligenza lo hanno reso uno degli olimpionici più popolari a Pechino 2022. Molti che non avevano mai guardato il pattinaggio prima si sono innamorati di questo sport grazie a lui, indipendentemente dal suo successo e dalla sua nazionalità.

"Quando oggi è sceso in pista, era impossibile togliergli gli occhi di dosso", ha confessato all'agenzia di stampa Xinhua Liu Ling, un fan.

"Si è rialzato dopo le cadute, con uno sguardo così severo e determinato sul suo volto. Ha dominato la pista come un vero guerriero, un re".

Su Weibo, l'hashtag Hanyu ha attirato più di 5,4 miliardi di visualizzazioni finora, con quasi cinque milioni di commenti. Il suo selfie con la mascotte olimpica, il panda gigante Bing Dwen Dwen, è diventato un successo immediato con più di 30.000 Mi piace in due ore e molti utenti che hanno espresso il desiderio di inviargli in regalo un 'Dwen Dwen'.

"Il coraggio di innovare è più prezioso di qualsiasi medaglia", ha scritto un utente.

"Ci ha mostrato il coraggio di un grande atleta, sfruttando le sue azioni per esprimere lo spirito Olimpico di più veloci, più in alto, più forti e insieme", ha scritto un altro dei suoi follower, concludendo "questi sport, specialmente il pattinaggio, non conoscono limiti". (XINHUA)