Pechino 2022: da Principe del ghiaccio a guerriero (5)

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - VINCITORE PER MOLTI Nato a Sendai, in Giappone, Hanyu ha iniziato a pattinare alla tenera età di quattro anni. I suoi genitori gli hanno dato il nome 'Yuzuru', che significa letteralmente una corda d'arco tesa, nella speranza che loro figlio fosse resiliente e restasse saldo davanti agli alti e bassi della vita.

Il giapponese è stato incoronato campione olimpico a Sochi nel 2014 e poi ha difeso il titolo con successo a PyeongChang 2018. Grazie a una perfetta combinazione di abilità, forza ed eleganza, si è guadagnato il soprannome di 'Principe del ghiaccio'.

La sua dedizione e la sua costanza gli hanno fatto guadagnare il rispetto degli atleti e degli appassionati di pattinaggio di tutto il mondo.

Il collega giapponese Shoma Uno, che è rimasto nell'ombra della lunga carriera di Hanyu, ha lodato il suo compatriota per aver sopportato la pressione della fama e del giudizio del pubblico.

"'Yuzu' è davvero una presenza impagabile", ha rivelato Uno, che ha vinto la medaglia di bronzo e ha aggiunto "porta un peso che nessuno di noi sarebbe in grado di sostenere e supera quella pressione ogni singolo giorno". (SEGUE)