Pechino 2022: da Principe del ghiaccio a guerriero (4)

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - Hanyu si era avvicinato più di tutti all'impresa durante il campionato nazionale giapponese in dicembre. Tuttavia, il salto è stato declassato a causa dell'atterraggio su due piedi.

"Ho fatto il 4A molto meglio questa volta, ma non sono riuscito a realizzare il mio sogno di completarlo in queste Olimpiadi", ha spiegato, continuando "ho lavorato molto duramente per questo. Ho avuto la sensazione di esserci quasi riuscito, ma probabilmente non posso fare di più".

Per presentare uno spettacolo perfetto, Hanyu si è preparato per i Giochi del 2022 curando tutti i dettagli, dalla partecipazione al design della sua tuta da gara ricamata alla scelta della musica, oltre agli sforzi enormi in allenamento.

Utilizzando gli strumenti tradizionali giapponesi Koto, uno strumento a corde appartenente alla famiglia delle cetre, e Biwa, un liuto di legno a manico corto, la musica 'Heaven and Earth' presenta la storia di uno storico soldato giapponese in tempo di guerra.

"La performance di oggi riflette il titolo della mia musica", ha detto Hanyu, proseguendo "sono caduto sull'Axel, sono caduto sul Salchow, ma ho completato tutta la seconda parte.

L'importante è rialzarsi dopo essere caduti. Sono questi due errori che hanno reso la storia (di 'Heaven and Earth') più significativa".

Sulla piattaforma cinese Weibo, simile a Twitter, un commento sul '4A' di Hanyu che ha ricevuto oltre 120.000 Mi piace esprime la sensazione di molti: "Oggi, non punta a vincere la medaglia d'oro, ma a essere un pioniere che combatte senza sosta".

