Pechino 2022: da Principe del ghiaccio a guerriero (3)

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - PERCHÉ 4A? L'inseguimento persistente di Hanyu del quadruplo Axel, o '4A' è arrivato in seguito a una serie di lesioni che gli sono quasi costate la carriera.

Il giapponese non ha gareggiato a livello internazionale in questa stagione, dopo aver subito un infortunio ai legamenti della caviglia e un altro allo stesso piede, ma è tornato con forza a dicembre per rivendicare il suo sesto titolo nazionale.

Il pattinatore ha saltato l'evento di squadra iniziato il 4 febbraio e la cerimonia di apertura dello stesso giorno, nel tentativo apparente di concentrarsi sull'evento individuale.

Invece di giocare una carta sicura per assicurarsi una medaglia, Hanyu ha ripetuto che la sua "missione" a Pechino è realizzare il proprio sogno d'infanzia di eseguire con successo il '4A'.

Il salto, che richiede di girare quattro volte e mezzo in aria prima di atterrare su un piede, non è mai stato completato in modo pulito da nessun atleta nelle competizioni ufficiali e ancor meno alle Olimpiadi. (SEGUE)