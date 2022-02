Pechino 2022: da Principe del ghiaccio a guerriero (2)

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - In seguito si è chinato a toccare il ghiaccio, sussurrando "grazie" prima di lasciare la pista.

"Onestamente là fuori ho dato tutto quello che avevo. Non mi resta nient'altro da dare", ha commentato Hanyu con le lacrime agli occhi nella zona mista.

Il programma gli ha fatto guadagnare 188,06 punti a causa degli errori, un punteggio ben inferiore al suo record personale di 223,20 punti nel pattinaggio libero.

Due giorni fa, in una svolta sorprendente durante l'evento del programma breve, Hanyu ha sbagliato il suo quadruplo Salchow di apertura per un punteggio finale di 95,15 punti tutt'altro che stellare, piazzandosi all'ottavo posto assoluto.

Il campione in carica ha concluso il proprio viaggio olimpico in quarta posizione con un punteggio totale di 283,21 punti. I suoi compagni di squadra Yuma Kagiyama e Shoma Uno hanno conquistato le medaglie d'argento e di bronzo, mentre il pattinatore americano Nathan Chen si è aggiudicato il suo primo oro olimpico con l'impressionante punteggio di 332,60.

"Il risultato è deludente, naturalmente, ma penso di aver dato il massimo", ha affermato Hanyu, aggiungendo "non è stato facile. Molte cose mi passano per la testa quando penso a quello che ho provato". (SEGUE)