Pechino 2022: addio acciaieria, ora si vola in alto

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - Sullo sfondo suggestivo delle enormi torri di raffreddamento, gli sciatori olimpici si librano nell'aria con torsioni e salti impressionanti.

Lo splendido scenario è stato catapultato sotto i riflettori poiché molti spettatori e atleti sono rimasti colpiti dalla grande rampa da sci costruita sul sito dell'acciaieria riconvertita dello Shougang Group.

Lo Shougang Big Air è il primo impianto permanente di big air al mondo per un utilizzo a lungo termine. È stato realizzato per ospitare eventi di sci freestyle e snowboard big air, che assegneranno in totale quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi Invernali. Nella giornata di martedì, la talentuosa cinese Gu Ailing ha rivendicato lo storico oro.

"Il luogo è incredibile. Il trampolino di big air si percorre benissimo ed è un punto fantastico da cui saltare. Mi piace molto"; queste le parole della sciatrice freestyle britannica Kirsty Muir.

Proprio come le prodezze sciistiche mozzafiato, è intrigante anche la storia di come l'acciaieria sia stata trasformata in un complesso culturale e sportivo senza cancellarne il patrimonio industriale. (SEGUE)