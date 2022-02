Pechino 2022: addio acciaieria, ora si vola in alto (4)

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - Nell'estate del 2017, Liu ha trascorso diversi mesi ad impararne la lavorazione. Entrando in un campo completamente nuovo, l'uomo ha dovuto apprendere tutto da zero e adesso è impegnato ogni giorno sulla pista di ghiaccio, indossando ginocchiere e indumenti in cotone pesante.

Quest'ultimo, che ora si occupa della manutenzione della superficie ghiacciata presso il National Aquatics Center per le gare di curling delle Olimpiadi Invernali, ha spiegato: "creare il ghiaccio è in realtà molto più complicato di quello che sembra".

Essendo passato dall'essere uno spettatore delle Olimpiadi Estive del 2008 al far parte dei lavori per i Giochi 2022, l'uomo ha descritto questa esperienza "al di là della sua immaginazione." Wang Zhen, operaio dello stabilimento Shougang dell'Hebei, è tornato allo Shougang Park per assistere alle Olimpiadi sul posto, spiegando: "l'acciaio utilizzato nella piattaforma di salto è stato prodotto dalla Shougang", e aggiunge, "quando mi sono trovato lì, ero pieno di entusiasmo e orgoglio per il fatto di aver lavorato in questo luogo e di aver assistito alla sua rinascita". (XINHUA)