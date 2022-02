Pechino 2022: addio acciaieria, ora si vola in alto (3)

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - Lo Shougang Park è stato acclamato come "nuovo punto di riferimento per la rivitalizzazione urbana di Pechino." Per il post-Giochi, gli architetti prevedono di trasformare le torri di raffreddamento che si innalzano sulla grande rampa di big air in location per conferenze stampa o matrimoni. I resti dell'ex officina di riparazione, della cokeria e della fornace a pozzo sono in fase di ristrutturazione per trasformarsi in un centro commerciale, un parco a tema sci-fi, un'arena per gli sport estremi e un incubatore high-tech.

Oltre alla trasformazione degli edifici, anche i circa 50.000 operai dello stabilimento ormai chiuso si sono trasformati in produttori di ghiaccio, guide turistiche, guardie di sicurezza o gestori di proprietà.

"Il cambiamento è stato davvero incredibile. Il mio lavoro è passato dal 'fuoco' al 'ghiaccio'"; queste le parole del 42enne Liu Boqiang, un operaio di laminazione dell'acciaio divenuto produttore di ghiaccio. (SEGUE)