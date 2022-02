Pechino 2022: addio acciaieria, ora si vola in alto (2)

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - Fondata nel 1919, la Shougang, uno dei principali produttori di acciaio pesante in Cina, una volta ha raggiunto il record di 10 milioni di tonnellate di produzione annua, con più di 200.000 lavoratori durante il periodo di massima attività. L'industria contribuiva a circa il 10% del Pil di Pechino prima del 2008, quando la capitale ha ospitato le Olimpiadi Estive.

Facente parte delle iniziative di ristrutturazione economica e controllo dell'inquinamento cittadino, nel 2005 Shougang ha iniziato a trasferire la sua base produttiva nella vicina provincia dell'Hebei, dove il conglomerato siderurgico ha realizzato linee di produzione di ferro e acciaio ecologiche e di alta qualità.

Nel 2010 sono state interrotte le operazioni di fabbricazione dell'acciaio a Pechino, il che ha lasciato un ampio tratto di patrimonio industriale nella tentacolare sede originale nella quale rimangono vecchie ciminiere arrugginite, altiforni e impianti, ma non vi è alcun fumo che ne fuoriesce.

Dato il successo della candidatura cinese per ospitare le Olimpiadi Invernali di quest'anno, il cuore industriale della capitale ha assunto un nuovo aspetto come sede del comitato organizzatore di Pechino 2022 e dei centri di allenamento per gli sport su ghiaccio e neve. (SEGUE)