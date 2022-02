Italiano dalle Alpi al business sport neve in Cina

(XINHUA) - SHANGHAI, 10 FEB - Quando Pechino ha vinto la candidatura per le Olimpiadi Invernali del 2022, Hermann Winkler era sicuro che gli sport invernali sarebbero diventati la nuova grande tendenza in Cina.

Winkler, originario dell'Alto Adige, ha esplorato diversi modi per collegare le Alpi, la sua terra natìa, con più di cento anni di storia ed esperienza negli sport invernali, e la Cina.

Winkler ha portato nella società Stefan Schild, della famosa famiglia di sciatori austriaci - che ha vinto diverse medaglie ai Giochi Olimpici e ai campionati del mondo - e insieme hanno fondato la società di formazione sciistica Snow51 nel 2017, concentrandosi principalmente sui corsi di sci con simulatore indoor.

"Sono convinto che lo sci sia come una lingua universale.

Nonostante tutte le barriere culturali e linguistiche, alcuni dei nostri maestri di sci delle Alpi lavorano perfettamente con i giovani cinesi anche se non parlano la stessa lingua", dichiara.

Una delle storie più belle è quella di una famiglia cinese in cui tre generazioni hanno imparato insieme a sciare a Snow51: la nonna, la madre e il figlio piccolo. "Non c'era bisogno di parole per capire quanto si sono divertiti e quale legame speciale si è sviluppato tra loro imparando un nuovo hobby insieme", racconta Winkler.

Secondo lui, per molte discipline sportive invernali, specialmente gli sport su neve, la Cina ha una storia relativamente giovane, ma il mercato è in forte crescita e altamente dinamico. Con il tempo, il Paese asiatico ha il potenziale per raddoppiare il mercato globale degli sport invernali e la sua comunità.

"La Cina sarà presto una nazione leader negli sport invernali, forse non rapidamente in termini di conteggio complessivo delle medaglie, ma in termini di partecipanti e di influenza globale. Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono un punto di partenza, non un punto di arrivo", dice.

Secondo Winkler, dopo l'inizio delle Olimpiadi Invernali di Pechino, il numero di clienti che hanno iniziato a frequentare corsi a Snow51 è aumentato del 40%.

"Credo fermamente che l'educazione sia fondamentale, e che una prima esperienza straordinaria può fare in modo che le persone si dedichino al nuovo hobby degli sport invernali e non lo usino solo come sfondo per un selfie. Portare gli sport invernali ai giovani e nelle scuole è una mossa intelligente, perché le persone che li hanno imparati da bambini sono molto più propense a praticarli da adulti", ha dichiarato.

"Cinque anni fa, mi sono impegnato a portare l'emozione dello sci alpino agli appassionati cinesi dell'inverno e a costruire un ponte tra le Alpi, la culla dello sci alpino e la Cina, il suo futuro mercato più stimolante, e continuerò a dedicarmi a questa missione", conclude l'altoatesino. (XINHUA)