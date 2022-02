Covid: in Italia 0,2 casi mortali per mln di vaccini (2)

(XINHUA) - ROMA, 10 FEB - L'Italia ha finora approvato cinque vaccini per uso nazionale, prodotti rispettivamente da Novavax, Moderna, Pfizer/BioNtech, Johnson&Johnson e Oxford/AstraZeneca.

Secondo l'agenzia di settore, il Comirnaty di Pfizer/BioNtech è stato il più utilizzato nel Paese.

Nel presentare il rapporto, lo specialista in pediatria nonché presidente del Consiglio Superiore della Sanità Franco Locatelli ha anche sottolineato che la vaccinazione contro il Covid-19 si è dimostrata sicura per i bambini.

Quest'ultimo ha asserito: "finora, circa il 35% dei bambini dai 5 agli 11 anni ha ricevuto almeno una dose e il tasso di casi di reazioni avverse è dell'1,74".

L'Aifa inoltre raccomanda la vaccinazione anti Covid-19 "sia durante la gravidanza che l'allattamento", affermando che "dai dati di farmacovigilanza e dagli studi ad hoc eseguiti su questa popolazione non emergono preoccupazioni specifiche in termini di sicurezza".

Alla data di ieri, l'88,5% della popolazione italiana di età superiore ai 12 anni è completamente immunizzata e 35 milioni di persone hanno ricevuto la dose di richiamo.

Il governo ha reso la vaccinazione obbligatoria per tutti coloro che hanno più di 50 anni e per tutti i lavoratori del settore sanitario, dell'istruzione, delle forze militari e di polizia.

Finora, il Paese ha registrato circa 11,7 milioni di casi con oltre 149.000 decessi. (XINHUA)