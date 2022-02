Cio: 'impegno Cina per sostenibilità si è evoluto'

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - Nel tempo intercorso tra Pechino 2008 e Pechino 2022, l'impegno olimpico per la sostenibilità si è evoluto enormemente, sia nello sport che in Cina, e a Pechino in particolare: ad affermarlo Marie Sallois, direttrice per lo sviluppo corporate e sostenibile del Comitato Olimpico Internazionale nel corso di una conferenza stampa svoltasi ieri, durante la quale ha aggiunto che la sostenibilità e l'azione climatica sono al centro della strategia per il futuro del movimento olimpico.

"Da un lato vorremmo che i Giochi fossero all'avanguardia della sostenibilità. Dall'altro, vorremmo che questi fungessero da catalizzatore per lo sviluppo della sostenibilità nel territorio ospitante, il che significa che l'approccio si è evoluto e che le Olimpiadi devono adattarsi al contesto locale e alla guida del Paese ospitante, e non il contrario", ha detto Sallois.

Anche Li Sen, direttore generale del dipartimento di pianificazione generale del Comitato Organizzatore di Pechino 2022 ha spiegato l'impegno verde e sostenibile di Pechino 2022 e ha aggiunto che 'gestione a basse emissioni di carbonio' e 'conservazione ecologica' sono i due termini chiave.

Quest'ultimo ha affermato: "il concetto di Giochi verdi e quello della sostenibilità, tra i quattro concept principali dell'evento, sono stati incorporati nell'intero processo e in ogni aspetto del nostro lavoro per organizzare e consegnare i Giochi". (SEGUE)