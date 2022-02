Cio: 'impegno Cina per sostenibilità si è evoluto' (2)

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - Con lo svolgimento di Giochi carbon-neutral quale uno degli impegni della Cina per aggiudicarsi i diritti per ospitarli, Pechino 2022 ha intrapreso misure per ridurre le emissioni utilizzando sedi a basse emissioni di carbonio, energia rinnovabile, trasporti, e persino un ufficio, a basse emissioni.

"Abbiamo adottato metodi per la compensazione del carbonio come carbon sink forestali e le donazioni di crediti di carbonio da parte dei partner ufficiali, al fine di mettere in scena dei Giochi a zero emissioni. È possibile trovare questi dettagli nel Beijing 2022 pre-Games Low Carbon Management Report ", ha detto Li.

Quest'ultimo ha poi proseguito affermando: "alcuni di voi avranno visitato il National Aquatics Center. Non è lontano dal Mmc e ha ospitato gli eventi acquatici di Pechino 2008. Ora è diventato sede per gli eventi di curling e del curling in carrozzina per i Giochi di Pechino 2022. Il suo nome, al momento è Ice Cube, anche se ufficialmente è noto come Water Cube. La struttura è stata impiegata per ridurre le emissioni di carbonio".

Il funzionario del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Invernali ha poi precisato: "un totale di sei sedi di gara e non di gara dei Giochi di Pechino 2008 sono ora al servizio dei Giochi di Pechino 2022, fornendo un esempio di sedi a basse emissioni di carbonio. Anche l'Mmc in cui ci troviamo è una struttura a basse emissioni di carbonio. Come tutte le altre sedi di Pechino 2022, questo è completamente alimentato da elettricità generata da fonti rinnovabili o da elettricità green proveniente da Zhangjiakou".

Infine, Li ha aggiunto: "il secondo termine chiave è 'conservazione ecologica' e questo include il risparmio relativamente a risorse e rispetto dell'ambiente nonché l'attuazione di piani integrati per la salvaguardia ambientale volti a proteggere le montagne e i fiumi". (XINHUA)