Cina stabilizzerà ulteriormente prezzi carbone

La Cina continuerà a mantenere stabili i prezzi del carbone, come fa sapere il massimo pianificatore economico del Paese e il dipartimento dell'energia.

La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e la National Energy Administration infatti hanno tenuto ieri una riunione per definire ulteriori piani volti a stabilizzare i prezzi del carbone.

Nel corso dell'incontro sono stati diramati avvisi per le aziende che hanno fatto pagare prezzi esorbitanti per questa materia prima ed è stato chiesto loro di fare delle rettifiche.

Dalla riunione è emerso inoltre che i produttori di carbone dovrebbero intensificare gli sforzi per assicurare le forniture mentre per coloro che non riescono a rettificare eventuali problematiche in essere, a seguito dell'emissione dei richiami, saranno eseguite ulteriori indagini e messe in atto ulteriori misure in termini di responsabilità.

Durante l'incontro, infine, si è detto che le autorità locali dovrebbero migliorare il proprio monitoraggio e mantenere i prezzi del carbone all'interno di una gamma ragionevole.

