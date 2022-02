Cina: sci considerato 'valuta sociale' in crescita

(XINHUA) - CHANGCHUN, 10 FEB - Per il terzo anno consecutivo, Qu Nan, ventenne di Shanghai, ha affittato un appartamento nella città di Jilin, nel nord-est della Cina, durante le vacanze invernali, spinta dal suo amore per lo sci.

La ragazza ha spiegato: "gli hotel vicino agli impianti sciistici sono costosi. Così, io e il mio ragazzo abbiamo scelto di rimanere direttamente in città, spendendo solo 2.000 yuan (circa 314 dollari) al mese", e aggiunge, "ho conosciuto tantissimi amici che la pensano come me, compreso il mio ragazzo, attraverso il servizio di house e car-sharing." Nonostante il suo stile di vita fatto di calcoli accurati e budget rigorosi, lo sci non è affatto uno sport 'economico'.

Secondo la ragazza, un set di attrezzatura da sci di fascia moderata costa più di 10.000 yuan e una tessera stagionale per una località sciistica circa 5.000 yuan, per non parlare di trasporto, alloggio e ristorazione.

Secondo Zhao Lanju, direttore generale del Lake Songhua Resort della città, la struttura ha accolto un totale di 39.200 turisti durante la settimana di vacanza del Festival di Primavera iniziata il 31 gennaio, con un aumento del 72% rispetto allo scorso anno.

Quest'ultimo ha aggiunto: "l'apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino durante il Festival di Primavera ha senza dubbio incoraggiato più persone ad andare a sciare, soprattutto tra i giovani. I clienti di età compresa tra 20 e 40 anni rappresentano il 60% degli ospiti del nostro resort".

Tuttavia, non solo i giovani sono amanti dello sci. In Cina infatti sono sempre di più le élite di professionisti e i benestanti ad innamorarsi di questo sport, divenuto una vera e propria tendenza in termini di lifestyle, nonché un'attività ricreativa invernale quotidiana.

Stando al National Bureau of Statistics, dal mese di ottobre 2021, 346 milioni di cinesi hanno partecipato agli sport su ghiaccio e neve. Inoltre, la China Tourism Academy ha previsto che i ricavi del turismo invernale in Cina raggiungeranno 323,3 miliardi di yuan nella stagione 2021-2022.

Su Xiaohongshu, una piattaforma di social media incentrata sul lifestyle, molto in voga tra i giovani cinesi, i post con l'hashtag 'sci' a gennaio 2022 sono aumentati del 232% su base annua. I post recenti mostrano che le posizioni condivise si sono espanse dal settentrione della Cina a tutto il Paese.

Il fornitore di servizi di viaggio online Qunar.com ha fatto sapere che il numero di biglietti per gli impianti sciistici venduti sulla sua piattaforma è raddoppiato durante il Capodanno lunare rispetto allo scorso anno. Mafengwo, un servizio di viaggi e piattaforma di social networking, ha comunicato che gli articoli di 'guida allo sci' e 'guida allo snowboard' sono stati visitati tre volte in più durante le vacanze, rispetto a inizio inverno.

I nati dopo gli anni '90 e nel corso degli anni 2000 sono diventati i principali turisti sciistici. L'agenzia di viaggi online Tongcheng-eLong ha evidenziato che questa categoria di persone rappresenta oltre la metà degli utenti che hanno prenotato i biglietti relativi alle attività invernali. Su Fliggy, la filiale dedicata ai viaggi di Alibaba, le prenotazioni per gli spostamenti legati al ghiaccio e alla neve in occasione del Festival di Primavera tra i ragazzi nati dopo il 2000 sono aumentate di oltre l'80% rispetto allo scorso anno, superando di gran lunga altre fasce di età.

Tra i crescenti fruitori dello sci nel Paese, sempre più persone hanno sviluppato un serio interesse per gli sport in generale. Secondo Trip.com Group, una delle principali agenzie di viaggio online in Cina, il numero di turisti che hanno trascorso due o più giorni in una località sciistica nel 2021 è aumentato del 180% rispetto al 2019, e più del 70% degli sciatori ha riacquistato attrezzature per lo sci.

Nel frattempo, un maggior numero di persone ha fatto ricorso al 'crowd-ordering' per perseguire il proprio hobby in comune.

Qu stessa è diventata un'influencer su Xiaohongshu, condividendo la sua esperienza e i suoi consigli di sci a Jilin e, soprattutto, organizzando gruppi di persone unite dalla stessa passione affinché possano partire insieme verso le località sciistiche.

Quest'ultima ha dichiarato: "sciare mi dà non solo la gioia di fare sport, ma anche la felicità di condividerlo con gli amici". (XINHUA)