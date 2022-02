Cina: sci considerato 'valuta sociale' in crescita

(XINHUA) - CHANGCHUN, 10 FEB - Per il terzo anno consecutivo, Qu Nan, ventenne di Shanghai, ha affittato un appartamento nella città di Jilin, nel nord-est della Cina, durante le vacanze invernali, spinta dal suo amore per lo sci.

La ragazza ha spiegato: "gli hotel vicino agli impianti sciistici sono costosi. Così, io e il mio ragazzo abbiamo scelto di rimanere direttamente in città, spendendo solo 2.000 yuan (circa 314 dollari) al mese", e aggiunge, "ho conosciuto tantissimi amici che la pensano come me, compreso il mio ragazzo, attraverso il servizio di house e car-sharing." Nonostante il suo stile di vita fatto di calcoli accurati e budget rigorosi, lo sci non è affatto uno sport 'economico'.

Secondo la ragazza, un set di attrezzatura da sci di fascia moderata costa più di 10.000 yuan e una tessera stagionale per una località sciistica circa 5.000 yuan, per non parlare di trasporto, alloggio e ristorazione.

Secondo Zhao Lanju, direttore generale del Lake Songhua Resort della città, la struttura ha accolto un totale di 39.200 turisti durante la settimana di vacanza del Festival di Primavera iniziata il 31 gennaio, con un aumento del 72% rispetto allo scorso anno.

Quest'ultimo ha aggiunto: "l'apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino durante il Festival di Primavera ha senza dubbio incoraggiato più persone ad andare a sciare, soprattutto tra i giovani. I clienti di età compresa tra 20 e 40 anni rappresentano il 60% degli ospiti del nostro resort". (SEGUE)