Cina: sci considerato 'valuta sociale' in crescita (3)

(XINHUA) - CHANGCHUN, 10 FEB - I nati dopo gli anni '90 e nel corso degli anni 2000 sono diventati i principali turisti sciistici. L'agenzia di viaggi online Tongcheng-eLong ha evidenziato che questa categoria di persone rappresenta oltre la metà degli utenti che hanno prenotato i biglietti relativi alle attività invernali. Su Fliggy, la filiale dedicata ai viaggi di Alibaba, le prenotazioni per gli spostamenti legati al ghiaccio e alla neve in occasione del Festival di Primavera tra i ragazzi nati dopo il 2000 sono aumentate di oltre l'80% rispetto allo scorso anno, superando di gran lunga altre fasce di età.

Tra i crescenti fruitori dello sci nel Paese, sempre più persone hanno sviluppato un serio interesse per gli sport in generale. Secondo Trip.com Group, una delle principali agenzie di viaggio online in Cina, il numero di turisti che hanno trascorso due o più giorni in una località sciistica nel 2021 è aumentato del 180% rispetto al 2019, e più del 70% degli sciatori ha riacquistato attrezzature per lo sci.

Nel frattempo, un maggior numero di persone ha fatto ricorso al 'crowd-ordering' per perseguire il proprio hobby in comune.

Qu stessa è diventata un'influencer su Xiaohongshu, condividendo la sua esperienza e i suoi consigli di sci a Jilin e, soprattutto, organizzando gruppi di persone unite dalla stessa passione affinché possano partire insieme verso le località sciistiche.

Quest'ultima ha dichiarato: "sciare mi dà non solo la gioia di fare sport, ma anche la felicità di condividerlo con gli amici". (XINHUA)