Cina: sci considerato 'valuta sociale' in crescita (2)

(XINHUA) - CHANGCHUN, 10 FEB - Tuttavia, non solo i giovani sono amanti dello sci. In Cina infatti sono sempre di più le élite di professionisti e i benestanti ad innamorarsi di questo sport, divenuto una vera e propria tendenza in termini di lifestyle, nonché un'attività ricreativa invernale quotidiana.

Stando al National Bureau of Statistics, dal mese di ottobre 2021, 346 milioni di cinesi hanno partecipato agli sport su ghiaccio e neve. Inoltre, la China Tourism Academy ha previsto che i ricavi del turismo invernale in Cina raggiungeranno 323,3 miliardi di yuan nella stagione 2021-2022.

Su Xiaohongshu, una piattaforma di social media incentrata sul lifestyle, molto in voga tra i giovani cinesi, i post con l'hashtag 'sci' a gennaio 2022 sono aumentati del 232% su base annua. I post recenti mostrano che le posizioni condivise si sono espanse dal settentrione della Cina a tutto il Paese.

Il fornitore di servizi di viaggio online Qunar.com ha fatto sapere che il numero di biglietti per gli impianti sciistici venduti sulla sua piattaforma è raddoppiato durante il Capodanno lunare rispetto allo scorso anno. Mafengwo, un servizio di viaggi e piattaforma di social networking, ha comunicato che gli articoli di 'guida allo sci' e 'guida allo snowboard' sono stati visitati tre volte in più durante le vacanze, rispetto a inizio inverno. (SEGUE)