Cina: migliori servizi comunità zone urbane e rurali

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - Mentre la Cina avanza a pieno ritmo per raggiungere gli obiettivi macroeconomici fissati per il 14esimo piano quinquennale (2021-2025), si è anche impegnata a fornire servizi comunitari di volta in volta migliori agli abitanti delle aree urbane e rurali.

Questo impegno è stato concretizzato in un piano per la costruzione di un sistema di servizi per la comunità urbana e rurale recentemente pubblicato dall'Ufficio Generale del Consiglio di Stato.

Il piano sottolinea che verranno impiegati sforzi coordinati per promuovere i servizi comunitari che toccano l'assistenza all'infanzia, l'istruzione, l'assistenza medica, l'assistenza agli anziani, la previdenza sociale, lo sport e la cultura, nonché servizi per aumentare il senso di comfort e sicurezza tra i residenti.

Inoltre, sono stati incoraggiati a unirsi all'iniziativa vari tipi di partecipanti, tra cui organizzazioni sociali, operatori sociali, volontari e gruppi di beneficenza. In questo modo, il potere del mercato sarà sfruttato meglio, e il governo rivestirà un ruolo migliore.

Per soddisfare in modo più puntuale la domanda pubblica, il piano richiede anche sforzi per migliorare il meccanismo di valutazione dei servizi comunitari e promuovere il sistema di incentivazione motivato dalle recensioni da parte dei residenti della comunità.

"Il piano aumenterà l'accessibilità dei servizi essenziali a livello primario. Ponendo maggiore enfasi su anziani, persone con disabilità, minori e famiglie in difficoltà, il progetto dà la priorità allo sviluppo dei servizi comunitari come l'assistenza agli anziani e all'infanzia"; queste le parole di Wang Aiwen, vice ministro degli Affari Civili. (SEGUE)