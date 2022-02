Cina: migliori servizi comunità zone urbane e rurali (2)

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - Secondo quanto dichiarato da Fu Wei, funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale, nel corso del 14esimo piano quinquennale l'ente continuerà a lanciare campagne per aumentare la capacità dei servizi medici di livello primario e promuovere i talenti più attinenti attraverso sessioni di formazione su richiesta e misure assistenziali.

Inoltre, le autorità competenti aumenteranno l'accessibilità delle strutture di servizi pubblici e impiegheranno più terreni e risorse finanziarie per la costruzione di strutture dedicate all'allenamento sportivo all'interno dei quartieri.

Ou Xiaoli, funzionario della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma ha annunciato: "ci impegneremo per raggiungere la piena copertura di tutte le strutture di servizi pubblici nelle comunità urbane e rurali entro la fine del 2025".

(XINHUA)