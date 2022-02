Cina migliorerà utilizzo rifiuti solidi industriali

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - La Cina ambisce a ridurre il livello di generazione dei rifiuti solidi industriali nei settori dell'acciaio, dei metalli non ferrosi e in quello chimico entro il 2025. Allo stesso tempo, l'intenzione è di migliorare significativamente l'utilizzo dei rifiuti solidi sfusi.

Secondo un piano emesso congiuntamente dal ministero dell'Industria e dell'Informatica e da altri sette enti governativi, entro il 2025 la Cina vedrà un solido sviluppo nel proprio settore delle risorse rinnovabili. Nel documento si legge che il tasso di utilizzo dei rifiuti solidi industriali sfusi raggiungerà il 57%.

Le misure includono il potenziamento dei miglioramenti tecnologici e industriali per ridurre i rifiuti solidi e la promozione dell'utilizzo standardizzato delle risorse rinnovabili come l'acciaio e la plastica di recupero. I provvedimenti prevedono anche il miglioramento del sistema di riciclaggio e di utilizzo delle batterie esauste.

La Cina ha compiuto progressi nella prevenzione dell'inquinamento da rifiuti solidi, rafforzando la legislazione e la supervisione.

La legge rivista sulla prevenzione e sul controllo dell'inquinamento ambientale dovuto ai rifiuti solidi è entrata in vigore il 1° settembre 2020. (XINHUA)