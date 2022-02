Cina: facile accesso acqua pulita a famiglie rurali (2)

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - Il villaggio di Daling, situato nella contea autonoma di Dongxiang, nella provincia nordoccidentale cinese del Gansu, da anni soffriva a causa della siccità.

Ma Maide, abitante del villaggio, ricorda così i tempi duri: "quando ero piccolo, mi recavo con un asino e due secchi in un villaggio vicino per portare l'acqua a casa. Dovevo partire alle 4:00 del mattino per mettermi in fila e riceverla".

Tuttavia, negli ultimi anni, il problema dell'acqua potabile rurale della contea è cambiato parecchio.

Dopo anni di sforzi infatti, nella contea sono stati costruiti otto impianti di approvvigionamento idrico centralizzato, 22 stazioni di pompaggio e una serie di strutture di supporto, che forniscono acqua potabile alle famiglie situate nelle zone montane, ha dichiarato Ma Qiang, direttore del centro dei servizi di approvvigionamento idrico della contea.

Sostenuto dalle nuove condizioni di supporto, Ma è riuscito ad avviare un'attività di allevamento: "l'anno scorso ho comprato 20 pecore, che hanno dato alla luce 30 agnelli e che mi permettono di guadagnare circa 50.000 yuan (circa 7.862 dollari) all'anno" ha raccontato.

Secondo quanto mostrato dai dati diffusi dal ministero delle Risorse Idriche, lo scorso anno il Paese ha assicurato la fornitura d'acqua a 42,63 milioni di residenti nelle aree rurali.

Per il 2022, il Ministero provvederà a rinnovare e standardizzare ulteriormente gli impianti idrici nelle zone rurali, a migliorare la qualità dell'acqua e a rafforzare la gestione e i servizi correlati. (XINHUA)