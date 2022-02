Cina: dimezzare ozono per maggiori raccolti di grano

(XINHUA) - PECHINO, 10 FEB - Dei ricercatori cinesi hanno scoperto che dimezzare la dose di ozono potrebbe far aumentare i raccolti del grano di oltre il 20%.

Questo quanto si evince oggi dallo Science and Technology Daily.

Secondo il rapporto, la crescente concentrazione dell'inquinamento da ozono superficiale ostacola la crescita delle colture e ne riduce i raccolti.

I ricercatori della Nanjing University of Information Science and Technology hanno lavorato in collaborazione con altre nove istituzioni per valutare la perdita di raccolto nelle coltivazioni di riso, grano e mais a causa dell'ozono, combinando gli esperimenti sull'innalzamento dei livelli di ozono in Asia e il monitoraggio dell'aria in circa 3.000 località in Cina, Giappone e Repubblica di Corea.

Secondo un recente articolo di ricerca pubblicato sulla rivista Nature Food, gli esperti hanno scoperto che la perdita totale annua di produzione agricola indotta dall'ozono è stimata a 63 miliardi di dollari nell'Asia orientale.

Nello specifico, i raccolti di grano, riso e mais in Cina potrebbero essere migliorati rispettivamente del 21%, del 10% e del 4% se l'ozono venisse dimezzato tramite misure di riduzione delle emissioni.

I ricercatori hanno suggerito di intraprendere azioni di mitigazione per il controllo delle emissioni di ozono e adottare misure agronomiche adattive contro l'aumento dei livelli di ozono superficiale nell'Asia orientale. (XINHUA)