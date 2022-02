Wwf, Mediterraneo ha record densità microplastiche

(XINHUA) - ROMA, 09 FEB - Il Mar Mediterraneo contiene una densità di microplastiche più alta di qualsiasi altro grande ambiente marino mai misurato, secondo quanto emerso da un recente rapporto del World Wildlife Fund (Wwf).

Secondo lo studio pubblicato ieri, ogni anno circa 229.000 tonnellate di plastica vengono rilasciate nel Mediterraneo.

La principale fonte di immissione di plastica nel mare sono le attività costiere e la gestione inefficiente dei rifiuti, che peggiora ulteriormente in estate a causa dell'aumento dei flussi turistici e delle relative attività ricreative, si legge nel documento.

Il rapporto del Wwf sottolineato come nel Mediterraneo si misura la più alta concentrazione di microplastiche mai rilevata nelle profondità di un ambiente marino: 1,9 milioni di frammenti per metro quadrato.

Intitolato "Inquinamento plastico negli oceani. Impatti sulle specie marine, sulla biodiversità e sugli ecosistemi", lo studio analizza oltre 2.590 ricerche sull'inquinamento da plastica negli oceani e fornisce un'analisi completa del suo impatto sulle specie marine e gli ecosistemi.

Il rapporto è stato rilasciato prima della ripresa della quinta sessione dell'Assemblea dell'Ambiente delle Nazioni Unite, che si terrà online e a Nairobi, in Kenya, dal 28 febbraio al 2 marzo. (XINHUA)