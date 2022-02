Pechino 2022, le Olimpiadi del hi-tech e del green

(XINHUA) - PECHINO, 09 FEB - Le Olimpiadi Invernali di Pechino sono inedite per quanto riguarda l'applicazione della scienza e della tecnologia, con l'augurio che questi strumenti vengano ampiamente impiegati in tutto il mondo, come ha auspicato Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), ai media globali in una cabina di Alibaba Cloud ME domenica.

La cabina, una tecnologia innovativa basata su cloud che utilizza la realtà 'true-to-life', è disponibile sia all'esterno che all'interno del circuito chiuso delle sedi ufficiali di Pechino 2022, permettendo ai partecipanti e agli spettatori di testare interazioni sociali di realtà mista.

Grazie alle caratteristiche di bassa latenza, alta disponibilità e alta concorrenza di Alibaba Cloud, la registrazione live può essere proiettata su uno schermo remoto ad alta definizione 4K. Questo genera un effetto a ologramma 'true-to-life' che riproduce tutti i dettagli in Hd, come le micro espressioni facciali e la composizione degli indumenti, che sono essenziali per l'interazione dal vivo, secondo una presentazione sul sito del Cio.

A partire dalla cerimonia di inaugurazione di venerdì delle Olimpiadi Invernali di Pechino, sono state utilizzate e ammirate varie tipologie di nuove alte tecnologie.

"Abbiamo deciso circa due anni fa che invece di basarci sulla presenza di molte persone, ci saremmo affidati maggiormente alle moderne tecnologie digitali e alla loro interazione con i performer", spiega Chang Yu, direttore del dipartimento delle cerimonie di apertura e chiusura del comitato organizzatore di Pechino 2022. (SEGUE)