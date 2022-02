Pechino 2022, le Olimpiadi del hi-tech e del green

(XINHUA) - PECHINO, 09 FEB - Le Olimpiadi Invernali di Pechino sono inedite per quanto riguarda l'applicazione della scienza e della tecnologia, con l'augurio che questi strumenti vengano ampiamente impiegati in tutto il mondo, come ha auspicato Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), ai media globali in una cabina di Alibaba Cloud ME domenica.

La cabina, una tecnologia innovativa basata su cloud che utilizza la realtà 'true-to-life', è disponibile sia all'esterno che all'interno del circuito chiuso delle sedi ufficiali di Pechino 2022, permettendo ai partecipanti e agli spettatori di testare interazioni sociali di realtà mista.

Grazie alle caratteristiche di bassa latenza, alta disponibilità e alta concorrenza di Alibaba Cloud, la registrazione live può essere proiettata su uno schermo remoto ad alta definizione 4K. Questo genera un effetto a ologramma 'true-to-life' che riproduce tutti i dettagli in Hd, come le micro espressioni facciali e la composizione degli indumenti, che sono essenziali per l'interazione dal vivo, secondo una presentazione sul sito del Cio.

A partire dalla cerimonia di inaugurazione di venerdì delle Olimpiadi Invernali di Pechino, sono state utilizzate e ammirate varie tipologie di nuove alte tecnologie.

"Abbiamo deciso circa due anni fa che invece di basarci sulla presenza di molte persone, ci saremmo affidati maggiormente alle moderne tecnologie digitali e alla loro interazione con i performer", spiega Chang Yu, direttore del dipartimento delle cerimonie di apertura e chiusura del comitato organizzatore di Pechino 2022.

Nel contesto del 5G, dell'intelligenza artificiale e dell'Internet delle cose, lo stadio nazionale, noto anche come il 'Nido d'Uccello', ha subito una riconversione smart per ospitare le cerimonie di apertura e chiusura. Per esempio, la tecnologia digitale è stata utilizzata nel funzionamento delle attrezzature, nella gestione dell'energia e nel controllo della qualità ambientale, fornendo condizioni favorevoli per l'inaugurazione.

"All'interno del Nido d'Uccello, abbiamo realizzato stazioni di lavoro digitali e laboratori di rendering per la generazione istantanea di effetti visivi, permettendo la totale conversione da un edificio tradizionale a uno stadio intelligente", ha aggiunto Chang.

In alternativa alle proiezioni tradizionali, tutto il pavimento dello stadio è dotato di tecnologia Led ad alta definizione, con una qualità dell'immagine a 16K, secondo Wang Zhi'ou, direttore degli effetti visivi. Nel frattempo, il pubblico ha potuto sperimentare l'applicazione completa dell'Ai, dell'Ar, del 3D senza vetro e di altre tecnologie.

I movimenti degli attori possono essere catturati in tempo reale attraverso gli schermi sul pavimento, in modo da realizzare l'interazione tra performer e schermi, secondo Zhang Yimou, capo responsabile della cerimonia: "avevamo già parlato di questa tecnologia per la cerimonia di apertura del 2008, ma non era possibile all'epoca".

Durante l'esibizione della 'colomba della pace', ovunque corressero i bambini, la neve ai loro piedi li seguiva, creando un bellissimo effetto per gli spettatori. Chang ha spiegato che non si trattava di un effetto pre-progettato, ma di un mix di cattura, rendering e riproduzione in tempo reale: "Non è la tecnologia più recente, ma è molta rara un'applicazione su larga scala in una performance dal vivo così vasta".

Inoltre, varie tecnologie all'avanguardia sono state applicate a sedi ed eventi. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, sono stati introdotti i refrigeranti ad anidride carbonica per creare il ghiaccio 'velocissimo'; apparecchiature radar e stazioni di monitoraggio metereologiche sono state installate nelle due aree montane di Yanqing e Zhangjiakou, formando una rete destinata a fornire previsioni del tempo accurate al minuto e nel raggio di 100 metri; infine, il servizio di trasmissione olimpica è basato sul 5G.

Undici delle sedi sono state riutilizzate dai Giochi Olimpici del 2008 nel tentativo di ridurre le emissioni, l'impatto ambientale e il consumo di acqua, energia e materiali.

Tutte le sedi di gara sono alimentate al 100% da elettricità verde e i veicoli ad energia pulita rappresentano l'80% dei veicoli utilizzati durante i Giochi.

Zhangjiakou ha impiegato 655 veicoli alimentati a idrogeno per il trasporto e i servizi di supporto logistico. Un veicolo alimentato a idrogeno può essere rifornito rapidamente e realizzare una partenza a bassa temperatura, a -30 gradi Celsius. Ogni veicolo che viaggia per 10.000 km riduce le emissioni di anidride carbonica di circa 11,8 tonnellate.

"In primo luogo, i nostri veicoli a idrogeno sono a risparmio energetico e rispettano l'ambiente; secondo, sono più sicuri; terzo, sono adatti per l'alta quota e le zone fredde; e quarto, hanno un raggio piuttosto elevato", conclude Xie Yinglong, autista di autobus a Zhangjiakou. (XINHUA)