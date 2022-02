Pechino 2022, le Olimpiadi del hi-tech e del green (3)

(XINHUA) - PECHINO, 09 FEB - Inoltre, varie tecnologie all'avanguardia sono state applicate a sedi ed eventi. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, sono stati introdotti i refrigeranti ad anidride carbonica per creare il ghiaccio 'velocissimo'; apparecchiature radar e stazioni di monitoraggio metereologiche sono state installate nelle due aree montane di Yanqing e Zhangjiakou, formando una rete destinata a fornire previsioni del tempo accurate al minuto e nel raggio di 100 metri; infine, il servizio di trasmissione olimpica è basato sul 5G.

Undici delle sedi sono state riutilizzate dai Giochi Olimpici del 2008 nel tentativo di ridurre le emissioni, l'impatto ambientale e il consumo di acqua, energia e materiali.

Tutte le sedi di gara sono alimentate al 100% da elettricità verde e i veicoli ad energia pulita rappresentano l'80% dei veicoli utilizzati durante i Giochi.

Zhangjiakou ha impiegato 655 veicoli alimentati a idrogeno per il trasporto e i servizi di supporto logistico. Un veicolo alimentato a idrogeno può essere rifornito rapidamente e realizzare una partenza a bassa temperatura, a -30 gradi Celsius. Ogni veicolo che viaggia per 10.000 km riduce le emissioni di anidride carbonica di circa 11,8 tonnellate.

"In primo luogo, i nostri veicoli a idrogeno sono a risparmio energetico e rispettano l'ambiente; secondo, sono più sicuri; terzo, sono adatti per l'alta quota e le zone fredde; e quarto, hanno un raggio piuttosto elevato", conclude Xie Yinglong, autista di autobus a Zhangjiakou. (XINHUA)