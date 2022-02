Pechino 2022, le Olimpiadi del hi-tech e del green (2)

(XINHUA) - PECHINO, 09 FEB - Nel contesto del 5G, dell'intelligenza artificiale e dell'Internet delle cose, lo stadio nazionale, noto anche come il 'Nido d'Uccello', ha subito una riconversione smart per ospitare le cerimonie di apertura e chiusura. Per esempio, la tecnologia digitale è stata utilizzata nel funzionamento delle attrezzature, nella gestione dell'energia e nel controllo della qualità ambientale, fornendo condizioni favorevoli per l'inaugurazione.

"All'interno del Nido d'Uccello, abbiamo realizzato stazioni di lavoro digitali e laboratori di rendering per la generazione istantanea di effetti visivi, permettendo la totale conversione da un edificio tradizionale a uno stadio intelligente", ha aggiunto Chang.

In alternativa alle proiezioni tradizionali, tutto il pavimento dello stadio è dotato di tecnologia Led ad alta definizione, con una qualità dell'immagine a 16K, secondo Wang Zhi'ou, direttore degli effetti visivi. Nel frattempo, il pubblico ha potuto sperimentare l'applicazione completa dell'Ai, dell'Ar, del 3D senza vetro e di altre tecnologie.

I movimenti degli attori possono essere catturati in tempo reale attraverso gli schermi sul pavimento, in modo da realizzare l'interazione tra performer e schermi, secondo Zhang Yimou, capo responsabile della cerimonia: "avevamo già parlato di questa tecnologia per la cerimonia di apertura del 2008, ma non era possibile all'epoca".

Durante l'esibizione della 'colomba della pace', ovunque corressero i bambini, la neve ai loro piedi li seguiva, creando un bellissimo effetto per gli spettatori. Chang ha spiegato che non si trattava di un effetto pre-progettato, ma di un mix di cattura, rendering e riproduzione in tempo reale: "Non è la tecnologia più recente, ma è molta rara un'applicazione su larga scala in una performance dal vivo così vasta". (SEGUE)