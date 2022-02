Pechino 2022: il debutto della olandese In 't Hof

(XINHUA) - L'AIA, 09 FEB - Poiché il pattinaggio di velocità è uno sport importante e diffuso a livello professionale nei Paesi Bassi, è incredibile vedere l'atleta debuttante Sanne in 't Hof nella squadra olandese. La pattinatrice si sta godendo questa esperienza unica e allo stesso tempo è pronta a sorprendere tutti nella gara dei 5.000m prevista per domani.

TUTTO È INIZIATO CON UNA DOMANDA "Ti piace il cinese?" ha chiesto l'allenatore Arjen Wolters a In 't Hof alla fine di dicembre 2021 all'arena di ghiaccio di Thialf a Heerenveen, nei Paesi Bassi, durante la gara finale del torneo di pattinaggio di velocità olandese per la qualificazione olimpica.

In 't Hof non ha capito subito la domanda. Pensava che si riferisse al cibo da ordinare per cena, dato che la sua squadra non aveva ancora deciso cosa mangiare l'ultima sera al Bed and Breakfast in cui soggiornavano.

"Non particolarmente", ha risposto lei.

Con la sua strana domanda, Wolters si riferiva al cibo che avrebbero dovuto mangiare durante il loro soggiorno a Pechino e gliel'ha fatta quando ha capito che Irene Schouten avrebbe vinto e che Joy Beune non avrebbe fatto un tempo migliore di In 't Hof e che quindi si sarebbe qualificata per i Giochi di Pechino.

"Ora mi dovrà piacere per forza il cibo cinese", ha risposto poi In 't Hof quando ha capito cosa intendesse l'allenatore. (SEGUE)