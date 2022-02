Pechino 2022: il debutto della olandese In 't Hof (3)

(XINHUA) - L'AIA, 09 FEB - Ciò che rende il risultato di In 't Hof ancora più speciale è che lei è l'unica dilettante della squadra olandese di professionisti. La scorsa estate ha lavorato in un centro di vaccinazione Covid-19 a Heerenveen, la sua città natale e non l'ha fatto solo per guadagnare qualche soldo in più.

"Volevo avere qualcosa da fare oltre agli studi e al pattinaggio", spiega In 't Hof, "volevo rendermi utile alla società. Inoltre, ho imparato a mettere le cose in prospettiva.

Se non ti alleni bene, rischi di non riuscire a raggiungere i risultati desiderati. Al lavoro l'ho dimenticato in fretta, soprattutto ascoltando le storie delle persone che lavoravano lì con me. Ho smesso di preoccuparmi. Domani è un nuovo giorno, con nuove opportunità. Questa è la mentalità che mi ha aiutato", aggiunge.

In 't Hof ha incoronato così una stagione intensa con il suo secondo posto al torneo di qualificazione olimpica di Heerenveen. Pochi giorni fa, è entrata per la prima volta al Beijing National Speed Skating Oval per allenarsi ed è rimasta senza parole: "Non ho mai visto un'arena di pattinaggio così grande e così bello. Sono rimasta stupita e mi sono emozionata.

Sono davvero qui, ho pensato, al livello successivo. Ce l'ho fatta", confessa l'atleta.

IL CIBO Rimane aperta la questione del cibo cinese.

"Certo, il cibo è davvero buono", dice, "c'è una vasta scelta di pietanze diverse in mensa, con una varietà più che sufficiente. C'è lo stand del cibo cinese, quello internazionale e quello halal. Un giorno prendo la pasta e il giorno dopo mangio cinese, come il riso con la salsa di soia, i noodles e le verdure. È tutto molto buono". (XINHUA)