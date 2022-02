Pechino 2022: il debutto della olandese In 't Hof (2)

(XINHUA) - L'AIA, 09 FEB - LA PRIMA IMPRESSIONE Il 26 gennaio, In 't Hof è partita per Pechino con la squadra olandese, composta da altre 17 pattinatrici di velocità.

All'arrivo, la debuttante olimpica è rimasta a bocca aperta.

"Sono rimasta sconvolta dalla grandezza del luogo", racconta la 23/enne a Xinhua in un'intervista: "E' incredibile.

L'organizzazione è ottima; ci hanno portati al villaggio olimpico in autobus passando per il centro della città, dove tutte le strade erano chiuse. Mi sono sentita come un membro della famiglia reale. La strada verso il villaggio era già a tema olimpico, con bandiere e figure appese a ogni lampione.

Tutta la città era decorata e ho persino visto statue a grandezza naturale della mascotte olimpica. Sulla strada per l'arena del pattinaggio ho notato anche alcuni templi cinesi veri. Penso che Pechino sia una bella città e soprattutto è molto pulita".

Nel villaggio olimpico, la squadra olandese condivide un condominio con i colleghi norvegesi e danesi. "Quando mi sveglio, vado a fare una passeggiata", dice ancora In 't Hof.

"Mi piace sentire il sole sul viso. Siamo liberi di uscire quando vogliamo, ma non ci è permesso di girare fuori dal villaggio. Il tempo è bello, soleggiato. Ci sono dai -7 ai -9 gradi al mattino e dai -2 a +2 durante la giornata. L'aria è più secca rispetto al mio Paese e quindi si sente meno il freddo".

L'EMOZIONE SULLA PISTA Domani è il D-Day per In 't Hof ai 5.000m che si svolgeranno nell'arena di pattinaggio di velocità, formalmente conosciuta come il Beijing National Speed Skating Oval. La favorita per l'oro è la sua connazionale 29/enne Schouten.

"Ho il terzo tempo più veloce al mondo in questa stagione," dice In 't Hof, al terzo posto dopo Schouten e la pattinatrice canadese Isabelle Weidemann. "Devo solo stare calma e mostrare quello che so fare, così poi non avrò nulla da recriminarmi.

Spero in una medaglia, ma ho semplicemente voglia di gareggiare.

È l'esperienza più bella della mia vita finora". (SEGUE)