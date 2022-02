Pechino 2022: aumentano fan della mascotte olimpica

(XINHUA) - PECHINO, 09 FEB - La mascotte di Pechino 2022, un panda di nome Bing Dwen Dwen, non solo ha provocato lunghe code di persone in fila fuori dai negozi di merchandising delle Olimpiadi Invernali, ma ha anche guadagnato una massiccia popolarità tra gli atleti e i fan olimpici a livello internazionale.

"La mascotte olimpica è un ambasciatore per gli sport invernali, porta gioia a coloro che partecipano ai Giochi Olimpici o che vi assistono," secondo quanto dichiara il Comitato Olimpico internazionale (Cio) sul suo sito web.

Il principe Alberto II di Monaco, che ha recentemente partecipato alla cerimonia di apertura dei Giochi, ha preso due modellini di Bing Dwen Dwen da portare in regalo ai suoi figli.

Molti atleti hanno usato i social media per mostrare tutti i Bing Dwen Dwen che hanno trovato o vinto. La snowboarder americana Maddie Mastro, per esempio, ha pubblicato un breve video con la mascotte, ricevendo milioni di visualizzazioni, e i suoi follower lo hanno giudicato "carino".

Gido Tsujioka, annunciatore dell'emittente giapponese Ntv, si è guadagnato il nuovo nome di 'Gido Dwen Dwen' per la sua passione di collezionare i distintivi della mascotte.

"Ho ricevuto innumerevoli messaggi, chiedendomi di riportare Bing Dwen Dwen in Giappone", ha dichiarato Tsujioka ai media cinesi. "Forse comprerò un sacco di Bing Dwen Dwen, butterò via i miei vestiti e riempirò la mia valigia con le mascotte".

Secondo il Cio, il design della mascotte è stato scelto tra più di 5.800 candidature in tutto il mondo, che sono state esaminate da esperti cinesi e internazionali.

"La selezione di un panda animato per la mascotte ufficiale di Pechino 2022 non è poi così sorprendente, dato che il panda gigante è l'animale simbolo della Cina," come era un panda anche Jingjing, una delle cinque mascotte Fuwa dei Giochi Olimpici di Pechino 2008, ricorda il Cio.

Il cuore sul palmo sinistro di Bing Dwen Dwen simboleggia l'ospitalità della Cina per gli atleti e gli spettatori delle Olimpiadi Invernali.

Secondo gli analisti, l'aspetto di un panda paffuto spiega molto della popolarità globale di Bing Dwen Dwen. Gli adorabili panda giganti sono da sempre amati all'estero e acclamati come 'ambasciatori diplomatici' poiché aiutano a promuovere l'amicizia e la cooperazione tra la Cina e gli altri Paesi.

Tuttavia, la popolarità di Bing Dwen Dwen non è dovuta solo al suo aspetto tenero. Rispetto a Jingjing, il suo elevato senso della scienza e della tecnologia cattura l'attenzione.

Secondo il Cio, il 'guscio' di Bing Dwen Dwen fatto di ghiaccio assomiglia a una tuta da astronauta e rappresenta "un omaggio alla scoperta di nuove tecnologie per un futuro di infinite possibilità".

I colori vivaci dell'alone intorno al suo volto sono una rappresentazione delle ultime tecnologie avanzate utilizzate sulle piste di ghiaccio e neve ai Giochi.

"La mascotte incorpora i migliori elementi e le caratteristiche della Cina e del popolo cinese", ha dichiarato Thomas Bach, presidente del Cio, alla cerimonia di presentazione della mascotte nel 2019, anticipando che sarebbe diventato "un meraviglioso ambasciatore per la Cina e i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022".

Bing Dwen Dwen è stato all'altezza delle aspettative. È "vivace, divertente, spiritoso e naturalmente pieno di energia positiva", secondo Christophe Dubi, direttore esecutivo dei Giochi Olimpici del Cio, alla conferenza stampa di domenica.

Bing Dwen Dwen "deve essere parte della mia collezione, ma anche della vostra e di tutti i bambini del mondo," ha aggiunto Dubi. (XINHUA)