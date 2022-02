In Cina impennata dell'economia notturna

(XINHUA) - PECHINO, 09 FEB - Il consumo notturno, cioè l'attività commerciale di notte durante la settimana di vacanza del Festival di Primavera in Cina è salito del 27,06% su base annua, come ha riferito l'Economic Information Daily oggi.

Il consumo notturno totale ha superato i 379 miliardi di yuan (circa 59,5 miliardi di dollari) nel periodo che si è concluso il 6 febbraio, rappresentando quasi il 34% del consumo complessivo del Paese durante la festa.

L'economia notturna cinese, che si riferisce alle attività commerciali tra le 18:00 e le 6:00 del mattino nel settore dei servizi, ha registrato una ripresa stabile mentre l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sta rientrando.

Nell'analisi, il consumo notturno nell'ambito della ristorazione è salito del 28,91% rispetto all'anno precedente, mentre in quello dello shopping è aumentato del 28,76% su base annua.

Le visite turistiche di notte sono diventate una tendenza importante e la domanda di tour notturni nei punti di maggiore interesse ha rappresentato il 35% degli ordini complessivi, secondo il gruppo di Trip.com, un'importante agenzia di viaggi online cinese.

I dati della China Tourism Academy mostrano anche che il 22% dei turisti ha partecipato a tour notturni in città.

L'anno scorso, Chongqing, Changsha, Qingdao, Chengdu e Shanghai erano tra le 10 città più influenti sull'economia notturna. (XINHUA)