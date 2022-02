Cina promuove infrastrutture ambientali urbane

(XINHUA) - PECHINO, 09 FEB - La Cina potenzierà ulteriormente la costruzione di infrastrutture ambientali urbane per sostenere lo sviluppo verde del Paese e intende così stabilire un sistema completo, efficiente, intelligente, verde e sicuro in merito alle infrastrutture ambientali moderne entro il 2030, come si legge nelle linee guida pubblicate dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e da altri tre enti governativi.

Secondo le direttive, entro il 2025 la capacità di smaltimento delle acque reflue dovrebbe aumentare di 20 milioni di metri cubi al giorno; quella di gestione dei rifiuti domestici dovrebbe raggiungere le 700.000 tonnellate al giorno.

Nel frattempo, in base al documento la Cina rafforzerà gli impianti di smaltimento delle acque reflue nelle aree chiave e promuoverà ulteriormente la costruzione di stabilimenti in grado di gestire i rifiuti solidi.

La costruzione e le attività delle infrastrutture saranno più orientate al mercato, che sarà reso più standardizzato e aperto per gli appaltatori terzi nel campo della governance ambientale.

Dalle linee guida è emerso anche che le autorità locali competenti dovrebbero potenziare gli sforzi per realizzare e attuare provvedimenti dettagliati. (XINHUA)