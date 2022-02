Cina ha 4.790 mld dlr debiti insoluti governi locali

(XINHUA) - PECHINO, 09 FEB - I debiti insoluti dei governi locali cinesi sono arrivati a 30.470 miliardi di yuan (circa 4.790 miliardi di dollari) alla fine di dicembre 2021. Lo hanno mostrato i dati ufficiali pubblicati oggi.

La cifra è rimasta ampiamente sotto il limite massimo di quasi 33.280 miliardi di yuan stabilito dalla massima autorità legislativa del Paese asiatico all'inizio dell'anno scorso, come ha dichiarato il ministero delle Finanze con un comunicato.

Nel 2021, l'emissione di obbligazioni da parte dei governi locali ha ammontato a 7.490 miliardi di yuan, con 2.570 miliardi di yuan in titoli generali e 4.920 miliardi di yuan in bond speciali. La durata media di queste obbligazioni è di 11,9 anni, con un tasso di interesse pari al 3,36%. (XINHUA)