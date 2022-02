5G: Cina ha costruito oltre 1,4 mln di stazioni base

(XINHUA) - PECHINO, 09 FEB - La Cina ha realizzato un totale di 1,43 milioni di stazioni base 5G alla fine del 2021, mentre il Paese si impegna a promuovere le tecnologie informatiche e di comunicazione, secondo il Ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Il dato rappresenta oltre il 60% del totale globale, con 10,1 stazioni base 5G ogni 10.000 abitanti in Cina, quasi il doppio rispetto alla fine del 2020.

L'anno scorso, l'investimento del Paese nel 5G ha raggiunto i 184,9 miliardi di yuan (circa 29 miliardi di dollari), con una quota del 45,6% negli investimenti a capitale fisso dell'industria delle telecomunicazioni, in crescita di 8,9 punti percentuali anno su anno.

La Cina farà progressi costanti e regolari verso la creazione di servizi 5G e reti gigabit in fibra ottica nel 2022, come ha osservato il Ministero.

Il Paese prevede che il numero di utenti 5G supererà i 560 milioni entro il 2023 e ogni 10.000 abitanti ci saranno più di 18 stazioni base 5G, come si legge nelle linee guida pubblicate l'anno scorso. (XINHUA)