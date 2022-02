Xinjiang, boom di viaggi e merci per Festa Primavera

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 08 FEB - Le ferrovie e gli aeroporti nella regione autonoma di Xinjiang Uygur della Cina nord-occidentale hanno registrato una robusta crescita di passeggeri e di merci trasportati durante i festeggiamenti per il Festival della Primavera. Lo hanno fatto sapere le autorità locali.

L'Urumqi Railway Bureau, che fa capo alla China Railway, ha infatti precisato che dal 31 gennaio al 6 febbraio nella regione sono stati effettuati oltre 539.800 viaggi di passeggeri ferroviari, in aumento del 68,3% dal periodo festivo dell'anno precedente, mentre le ferrovie hanno inviato 5,5 milioni di tonnellate di merci, in aumento del 10,8%.

Durante la festività gli aeroporti nello Xinjiang hanno gestito 384.400 viaggi passeggeri e 929 tonnellate di carico, con un incremento rispettivo del 40,8% e del 49% su base annua, come precisato dallo Xinjiang Airport Group Co., Ltd. Nel corso del Festival di Primavera nella regione non si sono verificati incidenti di rilievo. (XINHUA)