Pechino 2022: successo per mascotte Bing Dwen Dwen

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - "Hai un Bing Dwen Dwen?" Ultimamente è questo il modo in cui molti cinesi iniziano una conversazione, dato che Bing Dwen Dwen, questo il nome della mascotte dalle fattezze di un panda, continua a riconfermarsi un successo ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

Nel pomeriggio di ieri, gli argomenti relativi al paffuto cucciolo di panda gigante con indosso un guscio rigido e trasparente, hanno generato 2,58 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma sociale cinese Weibo, piattaforma cinese analoga a Twitter, con i fan appassionati che esprimono il loro affetto e chiedono dove poter acquistare il gadget.

Determinati a procurarsi peluche e altre decorazioni raffiguranti Bing Dwen Dwen, in tanti si sono messi in fila per ore al freddo fuori da un negozio di merchandising autorizzato sulla via dello shopping Wangfujing, nel centro di Pechino.

Alcuni punti vendita hanno fissato addirittura il limite di un souvenir mascotte per cliente.

Con i Giochi che hanno preso il via lo scorso venerdì, sono oltre un milione le persone che hanno invaso lo shop online ufficiale delle Olimpiadi su Tmall per acquistare mascotte Bing Dwen Dwen e altro merchandising, secondo quanto emerge un rapporto del colosso dell'e-commerce Alibaba.

La popolarità di Bing Dwen Dwen è stata una sorpresa per Cao Xue, a capo del team di designer della mascotte il quale ha raccontato che ad oggi suo figlio non è ancora riuscito ad averne una. (SEGUE)