Pechino 2022: successo per mascotte Bing Dwen Dwen

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - "Hai un Bing Dwen Dwen?" Ultimamente è questo il modo in cui molti cinesi iniziano una conversazione, dato che Bing Dwen Dwen, questo il nome della mascotte dalle fattezze di un panda, continua a riconfermarsi un successo ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

Nel pomeriggio di ieri, gli argomenti relativi al paffuto cucciolo di panda gigante con indosso un guscio rigido e trasparente, hanno generato 2,58 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma sociale cinese Weibo, piattaforma cinese analoga a Twitter, con i fan appassionati che esprimono il loro affetto e chiedono dove poter acquistare il gadget.

Determinati a procurarsi peluche e altre decorazioni raffiguranti Bing Dwen Dwen, in tanti si sono messi in fila per ore al freddo fuori da un negozio di merchandising autorizzato sulla via dello shopping Wangfujing, nel centro di Pechino.

Alcuni punti vendita hanno fissato addirittura il limite di un souvenir mascotte per cliente.

Con i Giochi che hanno preso il via lo scorso venerdì, sono oltre un milione le persone che hanno invaso lo shop online ufficiale delle Olimpiadi su Tmall per acquistare mascotte Bing Dwen Dwen e altro merchandising, secondo quanto emerge un rapporto del colosso dell'e-commerce Alibaba.

La popolarità di Bing Dwen Dwen è stata una sorpresa per Cao Xue, a capo del team di designer della mascotte il quale ha raccontato che ad oggi suo figlio non è ancora riuscito ad averne una.

LA NASCITA DI UN PANDA Bing Dwen Dwen è stato creato da un team di 14 persone guidato da Cao presso la Guangzhou Academy of Fine Arts e il suo nome sta a connotarne la purezza, la forza e la vivacità.

"È una combinazione dell'immagine di un panda paffuto e tenero vestito di un 'guscio' di ghiaccio che evoca la tecnologia", spiega Cao, "a prima vista sembra freddo, ma dà alle persone una sensazione di tenerezza, bellezza e calore".

Tuttavia, individuare il design ideale non è stato affatto facile.

La versione iniziale era stata ispirata da bacche ricoperte di zucchero, uno snack tradizionale cinese popolare nel nord del Paese. Il rivestimento di zucchero ricordava appunto uno strato di ghiaccio, a evocare il mondo degli sport su ghiaccio e neve, dice Cao.

Anche se l'idea delle bacche rivestite di zucchero è stata ampiamente lodata, questa non trasmetteva correttamente l'identità nazionale. Il team di progettazione ha provato varie immagini tra cui cervi, tigri e conigli con indosso il guscio di ghiaccio, prima di soffermarsi finalmente sul panda gigante, il tesoro nazionale della Cina, che gode di grande popolarità in tutto il mondo.

Secondo Cao il design definitivo è stato ispirato dai cuccioli di panda, che sono ancora più "teneri". Per osservare le espressioni e le posture dei cuccioli, Cao e il suo team hanno visitato la riserva naturale nazionale di Wolong nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, altrimenti nota come la città natale dei panda giganti.

Dopo molte notti insonni e numerose sessioni di brainstorming, Bing Dwen Dwen è stato selezionato tra oltre 5.800 candidati provenienti dalla Cina e non solo.

La mascotte che ne è risultata è un esempio di design dalle caratteristiche esclusivamente cinesi, tendenza nota con il termine 'guochao'. Tuttavia, per Cao, creare un prodotto che rispetti i canoni del 'guochao' non è una questione di semplice mescolanza di elementi cinesi in quanto, secondo lui, "deve integrare la storia e la cultura cinese nel Dna del progetto".

"Un panda mascotte così piccolo va oltre i confini nazionali e le lingue", spiega il creatore, aggiungendo che racconta storie cinesi attraverso le Olimpiadi e può aiutare il mondo ad avere una migliore comprensione della Cina.

FORNITURE ASSICURATE "Alcuni amici mi hanno chiesto dove possono comprare Bing Dwen Dwen", dice Zhao Weidong, portavoce del Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2022 (Bocog): ciò "dimostra - dice - l'attenzione che la gente sta prestando alle Olimpiadi Invernali di Pechino ed è il risultato del coinvolgimento di 300 milioni di persone negli sport invernali in Cina".

Huang Wenchao, che risiede nella città di Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, è stato abbastanza fortunato da riuscire ad acquistare un Bing Dwen Dwen alcuni giorni fa, che ha orgogliosamente collocato sulla sua scrivania.

"Volevo vedere i Giochi Olimpici Invernali di persona - dice - ma non è stato possibile andare per via della pandemia di Covid-19. Così, ho invitato la mascotte a casa mia, in modo da poter condividere l'atmosfera".

Chi invece non è riuscito a procurarsi un panda olimpico ha iniziato a creare i propri souvenir per mostrare la passione per i Giochi. In molti hanno seguito tutorial online in cui si spiega come disegnare l'adorabile panda e hanno raggiunto una certa popolarità anche i video che mostrano come fare panini al vapore e polpette di riso glutinoso dalle fattezze di Bing Dwen Dwen.

Zhao ha detto che il Bocog ha provveduto ad aumentare l'offerta di giocattoli a tema Bing Dwen Dwen per soddisfare la crescente domanda da parte dei clienti.

Nella fabbrica di Jution Silicon and Rubber (Dongguan) Co., Ltd., un'azienda con sede nel Guangdong che si occupa della produzione del guscio trasparente della mascotte, i lavoratori stanno facendo gli straordinari: "Non mi aspettavo che Bing Dwen Dwen sarebbe diventato così famoso", afferma Li Yingui, fondatore della società.

Durante le vacanze per la Festa di Primavera, la sua azienda ha ricevuto un ordine per 200.000 gusci in silicone da consegnare prima del 10 marzo: "Sono tornato immediatamente in fabbrica - dice Li - e ho informato gli operai del fatto che era necessario tornare alla linea di produzione". (XINHUA)