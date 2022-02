Pechino 2022: successo per mascotte Bing Dwen Dwen (3)

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - FORNITURE ASSICURATE "Alcuni amici mi hanno chiesto dove possono comprare Bing Dwen Dwen", dice Zhao Weidong, portavoce del Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2022 (Bocog): ciò "dimostra - dice - l'attenzione che la gente sta prestando alle Olimpiadi Invernali di Pechino ed è il risultato del coinvolgimento di 300 milioni di persone negli sport invernali in Cina".

Huang Wenchao, che risiede nella città di Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, è stato abbastanza fortunato da riuscire ad acquistare un Bing Dwen Dwen alcuni giorni fa, che ha orgogliosamente collocato sulla sua scrivania.

"Volevo vedere i Giochi Olimpici Invernali di persona - dice - ma non è stato possibile andare per via della pandemia di Covid-19. Così, ho invitato la mascotte a casa mia, in modo da poter condividere l'atmosfera".

Chi invece non è riuscito a procurarsi un panda olimpico ha iniziato a creare i propri souvenir per mostrare la passione per i Giochi. In molti hanno seguito tutorial online in cui si spiega come disegnare l'adorabile panda e hanno raggiunto una certa popolarità anche i video che mostrano come fare panini al vapore e polpette di riso glutinoso dalle fattezze di Bing Dwen Dwen.

Zhao ha detto che il Bocog ha provveduto ad aumentare l'offerta di giocattoli a tema Bing Dwen Dwen per soddisfare la crescente domanda da parte dei clienti.

Nella fabbrica di Jution Silicon and Rubber (Dongguan) Co., Ltd., un'azienda con sede nel Guangdong che si occupa della produzione del guscio trasparente della mascotte, i lavoratori stanno facendo gli straordinari: "Non mi aspettavo che Bing Dwen Dwen sarebbe diventato così famoso", afferma Li Yingui, fondatore della società.

Durante le vacanze per la Festa di Primavera, la sua azienda ha ricevuto un ordine per 200.000 gusci in silicone da consegnare prima del 10 marzo: "Sono tornato immediatamente in fabbrica - dice Li - e ho informato gli operai del fatto che era necessario tornare alla linea di produzione". (XINHUA)