Pechino 2022: successo per mascotte Bing Dwen Dwen (2)

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - LA NASCITA DI UN PANDA Bing Dwen Dwen è stato creato da un team di 14 persone guidato da Cao presso la Guangzhou Academy of Fine Arts e il suo nome sta a connotarne la purezza, la forza e la vivacità.

"È una combinazione dell'immagine di un panda paffuto e tenero vestito di un 'guscio' di ghiaccio che evoca la tecnologia", spiega Cao, "a prima vista sembra freddo, ma dà alle persone una sensazione di tenerezza, bellezza e calore".

Tuttavia, individuare il design ideale non è stato affatto facile.

La versione iniziale era stata ispirata da bacche ricoperte di zucchero, uno snack tradizionale cinese popolare nel nord del Paese. Il rivestimento di zucchero ricordava appunto uno strato di ghiaccio, a evocare il mondo degli sport su ghiaccio e neve, dice Cao.

Anche se l'idea delle bacche rivestite di zucchero è stata ampiamente lodata, questa non trasmetteva correttamente l'identità nazionale. Il team di progettazione ha provato varie immagini tra cui cervi, tigri e conigli con indosso il guscio di ghiaccio, prima di soffermarsi finalmente sul panda gigante, il tesoro nazionale della Cina, che gode di grande popolarità in tutto il mondo.

Secondo Cao il design definitivo è stato ispirato dai cuccioli di panda, che sono ancora più "teneri". Per osservare le espressioni e le posture dei cuccioli, Cao e il suo team hanno visitato la riserva naturale nazionale di Wolong nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, altrimenti nota come la città natale dei panda giganti.

Dopo molte notti insonni e numerose sessioni di brainstorming, Bing Dwen Dwen è stato selezionato tra oltre 5.800 candidati provenienti dalla Cina e non solo.

La mascotte che ne è risultata è un esempio di design dalle caratteristiche esclusivamente cinesi, tendenza nota con il termine 'guochao'. Tuttavia, per Cao, creare un prodotto che rispetti i canoni del 'guochao' non è una questione di semplice mescolanza di elementi cinesi in quanto, secondo lui, "deve integrare la storia e la cultura cinese nel Dna del progetto".

"Un panda mascotte così piccolo va oltre i confini nazionali e le lingue", spiega il creatore, aggiungendo che racconta storie cinesi attraverso le Olimpiadi e può aiutare il mondo ad avere una migliore comprensione della Cina. (SEGUE)