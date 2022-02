Pechino 2022: spagnolo Magnin, 'sogno di una vita'

(XINHUA) - BARCELLONA, 08 FEB - Partecipare ai Giochi Olimpici Invernali è la realizzazione del "sogno di una vita", ha dichiarato lo sciatore freestyle spagnolo Thibault Magnin da Pechino, aggiungendo che i suoi obiettivi olimpici sono "godermi la competizione, rappresentare la Spagna e fare del mio meglio per ispirare la gente".

In un video registrato nel Villaggio Olimpico di Pechino, che ha aperto le sue porte agli atleti e ai responsabili della squadra il 27 gennaio, Magnin ha dichiarato di essere felicissimo di partecipare ai Giochi Olimpici Invernali, definendolo un risultato che sognava da tutta la vita.

Magnin è nato a Friburgo, in Svizzera, da padre svizzero e madre spagnola. Sulle montagne del Paese natio ha sviluppato un forte interesse per gli sport sulla neve, soprattutto lo sci freestyle. Tuttavia, quando lui e la sua famiglia si sono trasferiti nel clima più caldo di Mallorca, in Spagna, sciare non fu più così facile per lui. Successivamente, è andato negli Stati Uniti per finire i suoi studi e continuare a sciare.

Oltre ad essere un atleta e uno studente, Magnin fa anche il modello. "Ho firmato con alcune agenzie di modelli a Barcellona, ma non cambia il fatto che la mia priorità resta lo sci. Essere un modello mi dà qualcosa da fare d'estate", ha dichiarato.

