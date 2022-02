Pechino 2022: spagnolo Magnin, 'sogno di una vita' (3)

(XINHUA) - BARCELLONA, 08 FEB - Magnin gareggerà anche nella competizione di slopestyle maschile, che si svolgerà il 14 e il 15 febbraio al Genting Snow Park di Zhangjiakou. Nel video, lo sciatore spagnolo ha detto di non aver visitato né gareggiato allo snowpark, ma che da quello che ha visto "sembra fantastico".

Vincitore di una medaglia di bronzo nel freestyle ai Campionati del Mondo Junior 2018, Magnin ha dichiarato che "vincere una medaglia sarebbe un sogno che si avvera". Ma ha sottolineato che alle Olimpiadi non c'è niente di più importante che andare fino in fondo: "Lotteremo per arrivare lassù e daremo tutto, e finché farò del mio meglio sarò felice".

Nonostante i protocolli Covid-19, il viaggio a Pechino "è andato abbastanza bene", ha dichiarato Magnin, che si sta abituando a quello che ha descritto come un Villaggio Olimpico "incredibile", aggiungendo che "vedere tutte le nazioni riunite è un'esperienza incredibile, ci divertiremo".

Alle Olimpiadi invernali di Pechino partecipano un totale di 14 atleti spagnoli. Alla cerimonia di apertura, il pilota di skeleton Ander Mirambell e lo snowboarder Queralt Castellet hanno fatto da portabandiera della delegazione spagnola.

