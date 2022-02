Pechino 2022: spagnolo Magnin, 'sogno di una vita' (2)

(XINHUA) - BARCELLONA, 08 FEB - Magnin è diventato il primo spagnolo a raggiungere la top 10 nello sci freestyle quando è arrivato nono nella gara di Big Air ai campionati mondiali di Aspen (Usa) l'anno scorso. Il salto Big Air di Shougang lo ha impressionato per le sue dimensioni, dopo la Coppa del Mondo di Big Air del 2019.

"È il miglior salto del mondo. È un Big Air cittadino ed è molto meglio degli altri perché si tratta di una struttura gigantesca. Sembra di trovarsi su un pendio, ma in realtà siamo su una struttura metallica. Quindi non vedo l'ora di gareggiare, tra pochi giorni", ha dichiarato, riferendosi all'impianto sportivo di Shougang, destinato a ospitare quattro eventi di medaglia durante i Giochi Olimpici Invernali.

Definiti dai media spagnoli come il 'genio e la perla' del mondo sportivo del Paese, Magnin e il compagno di squadra Javi Lliso sono i primi spagnoli a fare freeski ai Giochi Olimpici invernali.

"Le Olimpiadi sono un grande evento e voglio tornare a casa con una medaglia", ha affermato Magnin. Ieri, lui e Lliso hanno gareggiato sul Big Air di Shougang. Il compagno si è classificato 9° qualificandosi alle finali di mercoledì, mentre Magnin si è classificato 22°. (SEGUE)