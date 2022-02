In Cina e Usa sviluppato smalto dentale sintetico

(XINHUA) - PECHINO, 08 FEB - Ricercatori afferenti a istituzioni cinesi e americane hanno sviluppato un analogo artificiale dello smalto dentale, che promette essere un candidato promettente in qualità di materiale di riparazione odontoiatrica grazie alle sue eccezionali proprietà in termini di forza meccanica, rigidità e durezza.

Lo smalto dentale è un modello ideale per la progettazione di materiali biomimetici, ma è privo di capacità rigenerativa con una struttura complessa che ne rende difficile la riparazione.

I ricercatori della Beihang University, della Peking University School of Stomatology (Pku-ss) e della University of Michigan hanno progettato l'analogo biomimetico dello smalto con strutture gerarchiche essenziali su più scale. (SEGUE)